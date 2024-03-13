Королева переделок

В Австралии живет замечательный виртуоз переделок. Луиза Сакстон замечательно вышивает , ее уникальные декоры украшают многие дома, а на выставках восхищенные зрители стараются узнать, как заказать рукодельнице такую красоту.
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