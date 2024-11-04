Школьники из Петербурга записали поздравление для участников СВО

В День народного единства дети поблагодарили военных за их службу Десятиклассники школы №692 Калининского района Санкт-Петербурга, а также учащиеся других школ Северной столицы присоединились к чествованию участников СВО в рамках акции «За СВОих».
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