Reuters сообщило о ранении своих корреспондентов в Краматорске

Корреспонденты информагентства Reuters получили ранения во время нахождения в расположенном на оккупированном боевиками Вооружённых сил Украины участке Донецкой Народной Республики населённом пункте Краматорск.
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