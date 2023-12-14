Стало известно, что будет с ценами на стройматериалы перед Новым годом Ирэн ОрлонскаяПредстоящее подорожание самых простых материалов в сетевых строительных гипермаркетах перед Новым годом, предупреждает владелец компании «Дом Лазовского».
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