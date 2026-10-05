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Кардиолог Бонадыкова: сдвиг времени приема пищи опасен для сердца и сосудов

Кардиолог Бонадыкова: сдвиг времени приема пищи опасен для сердца и сосудов

Срыв графика приема пищи вреден для сердечно-сосудистой системы. Пищевой джетлаг может спровоцировать атеросклероз, сообщила «Известиям» врач-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

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