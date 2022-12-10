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Пол Пирс: «Мы должны включить Джейлена Брауна в число претендентов на MVP»

Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008) Пол Пирс считает, что оба звездных игрока нынешней команды должны рассматриваться в качестве претендентов на награду MVP.

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