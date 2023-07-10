Госдеп США через СМИ пытался свергнуть действующий режим в Российской Федерации. Об этом заявил .
Власти США планируют через СМИ свергнуть Путина
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Нам остаётся только удивляться на США, насколько эта искусственная нация не понимает русских, несмотря на все их ЦРУ, ФБР и всевозможные структуры, изучающие русскую душу. Но это даже к лучшему, зато Россия хорошо узнала эту страну Лжецов и мерзавцев.
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19 час.
НН
Надежда Никитина
Прав был Задорнов, прав.
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18 час.
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