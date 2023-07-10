Svetlana Kuzmina

Нам остаётся только удивляться на США, насколько эта искусственная нация не понимает русских, несмотря на все их ЦРУ, ФБР и всевозможные структуры, изучающие русскую душу. Но это даже к лучшему, зато Россия хорошо узнала эту страну Лжецов и мерзавцев.