Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» и оценил игру вратаря Семена Вязового, который в предыдущей игре с «Металлургом» (1:3) пропустил три шайбы к 4-й минуте и был заменен.