Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» и оценил игру вратаря Семена Вязового, который в предыдущей игре с «Металлургом» (1:3) пропустил три шайбы к 4-й минуте и был заменен.
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