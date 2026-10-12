SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

191 подписчик

Козлов — о пропущенных шайбах Вязового: «Ничего страшного. Все равно он — номер один»

Козлов — о пропущенных шайбах Вязового: «Ничего страшного. Все равно он — номер один»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» и оценил игру вратаря Семена Вязового, который в предыдущей игре с «Металлургом» (1:3) пропустил три шайбы к 4-й минуте и был заменен.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым