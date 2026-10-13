Доцент Пестриков: летние шины теряют сцепление с дорогой при +7 °C

Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат экономических наук и директор Фонда поддержки предпринимательства Кунгура Сергей Пестриков рассказал, что летние шины начинают терять сцепление с дорогой уже при похолодании до +7 °C.
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