⚡️ В Красногвардейском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Выпускник Янтарненской школы им.
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⚡️ В Красногвардейском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Выпускник Янтарненской школы им.