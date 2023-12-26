Разведчик ВСУ: Украина не победит из-за низкого качества человеческого ресурса

Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным "Оладушек" заявил в интервью каналу "Бутусов ПЛЮС", что Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.