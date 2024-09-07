WisdomTree отзывает заявку на траст Ethereum

Недавние события в секторе криптовалют принесли как многообещающие, так и тревожные эффекты. В частности институциональные решения, особенно решения компаний по управлению активами, существенно влияют на динамику рынка.
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