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Аж кастрюля треснула

Украинка открыла для себя базовый школьный курс истории и географииОна удивляется, что на украинских атласах по истории на территории нынешней Украины написано Российская империя и Новороссия.

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