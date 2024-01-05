В Татарстане состоялся праздничный телемост между участниками СВО и их родными

В зоне проведения специальной военной операции организовали праздничный видеозвонок между военнослужащими мотострелкового подразделения Центрального военного округа и их родными и близкими, проживающими в Татарстане.
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