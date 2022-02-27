Из-за потери Чернобыльской АЭС Киев не сможет выполнять обязательства по проверкам МАГАТЭ

Из-за потери Чернобыльской АЭС, Киев не сможет выполнять обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по проверкам МАГАТЭ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу.