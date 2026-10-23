The star of 9-1-1 battled a volcano this week, but he tells TVLine that more battles (with Eddie?) are on the way in Season 10.
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