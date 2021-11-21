Читатели болгарского издания «Факты» признали российский статус Крымского полуострова

Читатели болгарского издания «Факты» признали российский статус Крымского полуострова

Во время предвыборных дебатов на телевидении политик отметил, что сейчас Крым российский. После этого глава государства в интервью журналистам сказал, что в политике существуют реалии, еще раз акцентировав внимание на российском статусе региона.

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