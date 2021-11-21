Читатели болгарского издания «Факты» признали российский статус Крымского полуострова

Во время предвыборных дебатов на телевидении политик отметил, что сейчас Крым российский. После этого глава государства в интервью журналистам сказал, что в политике существуют реалии, еще раз акцентировав внимание на российском статусе региона.
Во время предвыборных дебатов на телевидении политик отметил, что сейчас Крым российский. После этого глава государства в интервью журналистам сказал, что в политике существуют реалии, еще раз акцентировав внимание на российском статусе региона.
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