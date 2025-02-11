Воронежские полицейские задержали курьера, забравшего у пенсионера ценные вещи

Инцидент произошел в конце января 2025 года в Бутурлиновском районе. 70-летнему пенсионеру через мессенджер позвонил «бывший руководитель», который предупредил мужчину о проверке сотрудников на предмет оказания финансовой помощи иностранному государству и предложил передать сбережения на ответственное хранение.