Воронежские полицейские задержали курьера, забравшего у пенсионера ценные вещи

Инцидент произошел в конце января 2025 года в Бутурлиновском районе. 70-летнему пенсионеру через мессенджер позвонил «бывший руководитель», который предупредил мужчину о проверке сотрудников на предмет оказания финансовой помощи иностранному государству и предложил передать сбережения на ответственное хранение.
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