Курение электронных сигарет на рабочем месте больше всего раздражает россиян в коллегах

Аналитики провели исследование и выяснили, какие привычки раздражают россиян в коллегах. Согласно результатам опроса, которые имеются в распоряжении RT, на первом месте курение электронных сигарет прямо на работе — так ответили 97% респондентов.
Аналитики провели исследование и выяснили, какие привычки раздражают россиян в коллегах. Согласно результатам опроса, которые имеются в распоряжении RT, на первом месте курение электронных сигарет прямо на работе — так ответили 97% респондентов.
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