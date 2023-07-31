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Курение электронных сигарет на рабочем месте больше всего раздражает россиян в коллегах

Курение электронных сигарет на рабочем месте больше всего раздражает россиян в коллегах

Аналитики провели исследование и выяснили, какие привычки раздражают россиян в коллегах. Согласно результатам опроса, которые имеются в распоряжении RT, на первом месте курение электронных сигарет прямо на работе — так ответили 97% респондентов.

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