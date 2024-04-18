В Общественной приемной Президента РФ пензенский бизнес-омбудсмен провел прием предпринимателей

На приеме рассмотрены четыре обращения. Один из предпринимателей рассказал пензенскому бизнес-омбудсмену Михаилу Лисину о том, что хотел бы в Городище открыть свой бизнес и попросил оказать ему содействие в получении субсидии.
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