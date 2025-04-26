Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможное признание Западом Крыма как части России станет источником постоянной нестабильности, который будет «детонировать снова и снова».
Президент Литвы оценил потенциальное признание Крыма российским
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Как-то пофиг, что признают, или не признают сатанисты и убийцы. Это исконно русские территории. Украину придумали на русских территориях: украинец не национальность. Чухонцы живут на российских территориях, которые купил Петр Первый у шведов. Не нравится: освободите территорию, вас все равно мало: никто не заметит.
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