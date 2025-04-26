Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Литвы оценил потенциальное признание Крыма российским

Президент Литвы оценил потенциальное признание Крыма российским

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможное признание Западом Крыма как части России станет источником постоянной нестабильности, который будет «детонировать снова и снова».

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Как-то пофиг, что признают, или не признают сатанисты и убийцы. Это исконно русские территории. Украину придумали на русских территориях: украинец не национальность. Чухонцы живут на российских территориях, которые купил Петр Первый у шведов. Не нравится: освободите территорию, вас все равно мало: никто не заметит.
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