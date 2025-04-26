Президент Литвы оценил потенциальное признание Крыма российским

ЛС

Лидия Санникова

Как-то пофиг, что признают, или не признают сатанисты и убийцы. Это исконно русские территории. Украину придумали на русских территориях: украинец не национальность. Чухонцы живут на российских территориях, которые купил Петр Первый у шведов. Не нравится: освободите территорию, вас все равно мало: никто не заметит.