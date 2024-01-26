МО РФ: на Краснолиманском направлении поражены три района скопления техники ВСУ

Российские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки уничтожили три опорных пункта и нанесли удары по трем районам скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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