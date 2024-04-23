Певица Лолита возвращается на телевидение после скандальной «голой» вечеринки

Опальная в прошлом звезда станет ведущей программы на одном из федеральных каналов.Лолита Милявская, которая после скандальной «голой» вечеринки, надолго исчезла из поля зрения, скоро вновь предстанет перед зрителями.
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