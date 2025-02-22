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Гимнастка, завоевавшая серебро на Олимпиаде, и тренер: что известно о 24-летней жене Малафеева — Ангелине Шкатовой

Гимнастка, завоевавшая серебро на Олимпиаде, и тренер: что известно о 24-летней жене Малафеева — Ангелине Шкатовой

Сегодня Вячеслав Малафеев поделился скромным фото из загса. Спортсмен связал себя узами брака с 24-летней гимнасткой Ангелиной Шкатовой спустя полтора года отношений.

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