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Герань-матка

Герань-матка

Противник сообщает, что ВС РФ начали применять в тылу противника "Герани" с FPV-дронами. "Герань" сначала сбрасывает по дороге FPV-дроны для точечных ударов, а затем идет на цель.

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