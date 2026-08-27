Противник сообщает, что ВС РФ начали применять в тылу противника "Герани" с FPV-дронами. "Герань" сначала сбрасывает по дороге FPV-дроны для точечных ударов, а затем идет на цель.
Герань-матка
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Противник сообщает, что ВС РФ начали применять в тылу противника "Герани" с FPV-дронами. "Герань" сначала сбрасывает по дороге FPV-дроны для точечных ударов, а затем идет на цель.
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