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Times рассказала о спецотряде с Украины, цели которому дает спутник ЦРУ

Times рассказала о спецотряде с Украины, цели которому дает спутник ЦРУ

Британское издание Times опубликовало материал, согласно которому у ВСУ есть спецотряд, военные цели которому дают космические спутники, принадлежащие ЦРУ.

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