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Царьград

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Александр Шептухин стал советником главы Федерального агентства транспорта

Александр Шептухин стал советником главы Федерального агентства транспорта

Герой России Александр Шептухин назначен советником главы Федерального агентства воздушного транспорта после успешного стажирования под руководством Виталия Савельева.

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