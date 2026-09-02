8000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, большой экран 6,9 дюйма и IP69. Пользователи в восторге от Xiaomi 17 Max — это лидер нового рейтинга удовлетворенности владельцев смартфонов AnTuTu

А на втором и третьем местах — две модели Oppo Xiaomi 17 Max занял первое место в августовском рейтинге Android-смартфонов с наиболее высокой долей положительных оценок пользователей AnTuTu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым