Сечин выступит с докладом на VIII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме

Во Владивостоке начался VIII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, в котором примут участие политические деятели, ученые, аналитики, представители организаций энергетической, технологической, финансовой и других отраслей, сообщает пресс-служба «Роснефти».
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