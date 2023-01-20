Военное обозрение

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Одиннадцать стран Европы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2

Одиннадцать стран Европы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2

Европа не намерена отставать от США в деле военной помощи Украине и даже опередила Пентагон, сообщив накануне о формировании и согласовании нового пакета с вооружениями военной техникой для украинской армии.

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