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Свежие комментарии

  • ММ
    "Разглядывая огромные суммы и вызов в суд, по поводу лишения водительских прав и запрет на использование машины до су...Воры)
  • Елена
    Класс, Олег! Какая чудесная история. 😊👏Бабушка и Сынок
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Кот болеет

Кот болеет

Кот прошлой весной еле приполз на крыльцо. Глаза - скорбные. Я открыл дверь - он перетянул тело через порог.

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