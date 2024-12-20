Кот прошлой весной еле приполз на крыльцо. Глаза - скорбные. Я открыл дверь - он перетянул тело через порог.
Кот болеет
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Кот прошлой весной еле приполз на крыльцо. Глаза - скорбные. Я открыл дверь - он перетянул тело через порог.
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