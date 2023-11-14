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Мостовой о выступлении «Спартака» в 1-м круге: «Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке»

Мостовой о выступлении «Спартака» в 1-м круге: «Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке»

После 15 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место. – Как бы вы оценили выступление «Спартака» в первом круге? – Ниже среднего.

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