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Герои снова разделись, чтобы помочь детям

Герои снова разделись, чтобы помочь детям

Четвёртый год фонд помощи детям с церебральным параличом и петербургские пожарные вместе готовятся к Новому году: выпускают календарь.

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