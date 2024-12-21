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Самый дурацкий способ спустить миллион — от экс-футболиста ЦСКА. Зачем он специально поцарапал свои роскошные часы?

Самый дурацкий способ спустить миллион — от экс-футболиста ЦСКА. Зачем он специально поцарапал свои роскошные часы?

Жалеет о покупке.Когда футболистам падают на карточку первые большие деньги, многим из них сносит крышу.

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