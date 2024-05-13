В Крыму призвали объединиться для развития сотрудничества со странами Африки

Заместитель председателя Совета министров - постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов призвал бизнесменов юга России объединиться для развития сотрудничества со странами Африки.
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