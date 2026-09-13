Юрий Гоцанюк: В Крыму продадут более 280 тонн топлива по сниженным ценам

В воскресенье на 90 автозаправках Крыма предложат бензин и дизель по льготным ценам. Премьер Юрий Гоцанюк сообщил о поступлении 284 тонн топлива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы проигрываем т...
- Карни объявил тра...
- Зачем ВСУ ударили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым