Сколько стоит «Монарх»: гибрид оценили в 3,5 млн, электрокар — почти в 7 млн

Создатель проекта раскрыл цены и сроки сертификации прототипа, который так и не показали публике.Ценник на переднеприводную гибридную версию «Монарха» стартует от 3,5 млн рублей, тогда как полностью электрическая модификация обойдётся примерно в 7 млн рублей.