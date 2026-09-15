Сколько стоит «Монарх»: гибрид оценили в 3,5 млн, электрокар — почти в 7 млн

Создатель проекта раскрыл цены и сроки сертификации прототипа, который так и не показали публике.Ценник на переднеприводную гибридную версию «Монарха» стартует от 3,5 млн рублей, тогда как полностью электрическая модификация обойдётся примерно в 7 млн рублей.
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