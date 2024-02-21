Анастасия Скопцова стала новой ведущей ютуб-шоу «Это футбол, брат!» Она заменила Яну Ромашкину

Скопцова заменит Яну Ромашкину. Кастинг на роль ведущей проходил среди пяти участниц, в числе которых, помимо Анастасии, была медиафутболистка Татьяна Лисицына, ведущая «Матч ТВ» Алина Габуева, актриса Валерия Лихачева и руководитель медиа ФК «Брадцы» Мария Варганова.
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