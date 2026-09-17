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Газета.ру

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В центре Москве на видео сняли разорванный на части автомобиль

В центре Москве на видео сняли разорванный на части автомобиль

В центре Москвы произошла автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости». «Как сообщил источник РЕН ТВ, ДТП произошли на Страстном бульваре.

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