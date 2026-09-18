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Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки»

Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки»

Владимир Зеленский объявил о создании формата «Карпатской восьмёрки» (C8). «Мы запускаем новый формат C8 — «Карпатскую восьмёрку», которая объединяет нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Европейский союз в целом», — написал он в Telegram-канале.

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