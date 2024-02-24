Как жить, если из фруктов вы покупаете только яблоки: удивительно полезные свойства

Одним из самых важных свойств яблок является их способность снижать уровень холестерина в крови. Это происходит благодаря высокому содержанию пектина - вещества, которое помогает выводить из организма излишки холестерина.
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