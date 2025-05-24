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Как правильно начинать мыть машину на мойке самообслуживания: водой или пеной

Как правильно начинать мыть машину на мойке самообслуживания: водой или пеной

Автомойки самообслуживания набирают популярность, особенно в часы пиковой нагрузки. Каждый автовладелец подходит к процессу очистки машины от грязи по-своему, что влияет на конечный результат.

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