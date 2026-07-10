"Пойду служить в ВСУ": львовские бунтари публично раскаялись

Полиция и неизвестные лица устроили облаву на участников беспорядков во Львове, пишет "Страна". После этого каратели из ВСУ заставили юных бунтарей публично извиниться перед военкомами и поменять отношение к ТЦК.
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