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Закон, порядок, государство

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"Пойду служить в ВСУ": львовские бунтари публично раскаялись

"Пойду служить в ВСУ": львовские бунтари публично раскаялись

Полиция и неизвестные лица устроили облаву на участников беспорядков во Львове, пишет "Страна". После этого каратели из ВСУ заставили юных бунтарей публично извиниться перед военкомами и поменять отношение к ТЦК.

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