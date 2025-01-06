Ynet: трое израильтян погибли во время нападения на Западном берегу реки Иордан

Трое израильтян погибли и семеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыли по автобусу и автомобилям на шоссе недалеко от еврейского поселения Кдумим, расположенного на севере Западного берега реки Иордан.
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