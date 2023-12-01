Электромобили ломаются на 79 процентов чаще машин, оборудованных классическими ДВС

Исследование надежности транспортных средств провели журналисты издания Consumer Reports. Эксперты провели опрос среди 330 тысяч владельцев бензиновых и дизельных машин, а также хозяев батарейных моделей, выпущенных с 2000 по 2023 год.
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