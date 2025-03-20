Oppo представила сразу два недорогих смартфона — A5 и A5 Energy Edition

Oppo A5 Energy Edition — более доступная версия, построенная на базе Dimensity 6300. Она получила 6,67-дюймовый LCD-экран с HD+ разрешением, такой же 50-мегапиксельный модуль камеры и аккумулятор 5800 мАч.
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