Новинка от НАТО: стало известно, каким дроном Киев мог атаковать Энгельс

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что беспилотник, сбитый в районе Энгельса Саратовской области, мог быть новейшей разработкой, испытываемой НАТО на территории Украины.
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