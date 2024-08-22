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Для "испуганных патриотов" всё изменится? Готовятся решения, мешающие поливать Россию грязью – и зарабатывать на русских

Для "испуганных патриотов" всё изменится? Готовятся решения, мешающие поливать Россию грязью – и зарабатывать на русских

Для "испуганных патриотов" в финансовом плане скоро всё изменится? Как сообщил депутат Госдумы Василий Пискарёв, готовятся решения, мешающие поливать Россию грязью – и зарабатывать на русскихДо 2022 года шоумен, звезда КВН и певец Александр Ревва (также выступающий под псевдонимом Артур Пирожков) был одним из известных, но особо не выделявшихся участников отечественной индустрии развлечений.

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