Киевский режим разрушают правдивые заявления Запада.фото: pixabay.comУкраинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек в мае 2024 года) мешают любые правдивые заявления с Запада, особенно из США, потому что они разрушают информационную блокаду населения Украины.
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