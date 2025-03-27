Киевский режим разрушают правдивые заявления Запада.фото: pixabay.comУкраинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек в мае 2024 года) мешают любые правдивые заявления с Запада, особенно из США, потому что они разрушают информационную блокаду населения Украины.