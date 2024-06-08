Борис Якеменко: Кадыров верен Путину, но не элитке

Почему всей сволочи типа недобитого арматурой в луже иноагента Кашина так мешает и не даёт покоя Рамзан Кадыров, которого ещё 10 лет назад Василий Якеменко охарактеризовал как героя? Дело в том, что вся либеральная мразь (прежде всего сидящая здесь, все эти дружки Кашина и прочих), чьи взгляды транслирует недобиток и его дружки (сами сидящие здесь пока боятся) давно уже решила, что будет делать после того, как Путин уйдет.