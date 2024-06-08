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Спутник

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Борис Якеменко: Кадыров верен Путину, но не элитке

Борис Якеменко: Кадыров верен Путину, но не элитке

Почему всей сволочи типа недобитого арматурой в луже иноагента Кашина так мешает и не даёт покоя Рамзан Кадыров, которого ещё 10 лет назад Василий Якеменко охарактеризовал как героя?  Дело в том, что вся либеральная мразь (прежде всего сидящая здесь, все эти дружки Кашина и прочих), чьи взгляды транслирует недобиток и его дружки (сами сидящие здесь пока боятся) давно уже решила, что будет делать после того, как Путин уйдет.

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Комментарии
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Иосиф Калинин
Единственное, с чем можно безоговорочно согласиться, так это с тем, что Путина и Кадырова связывают особые отношения!
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6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вряд-ли......
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6 час.
РМ
Расуль Муратов
Кадыров предан в первую очередь себе. Стоит Россие чуть ослабнуть, чеченцы тут как тут нож к горлу протянут
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4 час.

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